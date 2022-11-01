Еще одну компанию в Казахстане передадут в дар государству

Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрен вопрос передачи активов одной частной компании в государственную собственность.

Как сообщается на сайте премьер-министра, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции, «одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тенге». В отношении этой компании сейчас проводится досудебное расследование.

«В октябре от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО», - говорится в сообщении на сайте главы кабмина.

Однако в пресс-службе премьер-министра Власти сообщили, что пока не могут сказать, что это за компания, так как идет процесс передачи. Весь список возвращенных государству компаний правительство обещает опубликовать в конце года.