Его строят без разрешительных документов
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Акимат Алматы предупредил о незаконности строительства жилого комплекса в микрорайоне Каргалы
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Акимат Алматы предупредил горожан о незаконности строительства жилого комплекса «Французский дом» в микрорайоне Каргалы.

«ЖК "Французский дом" в мкр. Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство, кроме того, собственник строит жилой комплекс на земельном участке с целевым назначением “ведение крестьянского хозяйства”», - говорится в сообщении.

В пресс-службе акимата отметили, что в июле по результатам внеплановой проверки объекта управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к ответственности по ст. 316 ч.1, 321 КоАП, также было выдано предписание на устранение нарушений сроком до 19 октября. По истечении срока предписания назначена повторная проверка на предмет его исполнения, которая в настоящее время проходит регистрацию в органах прокуратуры.

«Дополнительно управлением в суд направлено исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость», - сообщили в акимате.

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