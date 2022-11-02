Акимат Алматы предупредил о незаконности строительства жилого комплекса в микрорайоне Каргалы

Его строят без разрешительных документов
Акимат Алматы предупредил горожан о незаконности строительства жилого комплекса «Французский дом» в микрорайоне Каргалы.
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