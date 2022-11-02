Акимат Алматы предупредил о незаконности строительства жилого комплекса в микрорайоне Каргалы

«ЖК "Французский дом" в мкр. Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство, кроме того, собственник строит жилой комплекс на земельном участке с целевым назначением “ведение крестьянского хозяйства”», - говорится в сообщении.

В пресс-службе акимата отметили, что в июле по результатам внеплановой проверки объекта управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к ответственности по ст. 316 ч.1, 321 КоАП, также было выдано предписание на устранение нарушений сроком до 19 октября. По истечении срока предписания назначена повторная проверка на предмет его исполнения, которая в настоящее время проходит регистрацию в органах прокуратуры.

«Дополнительно управлением в суд направлено исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость», - сообщили в акимате.