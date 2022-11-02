Муратхан Токмади признан потерпевшим по делу о пытках сотрудниками КНБ

В среду бизнесмена Муратхана Токмади доставили на допрос по делу о пытках сотрудниками КНБ. Несколькими месяцами ранее по его заявлению началось досудебное расследование, и он был признан потерпевшим. Об этом сообщила супруга Токмади – Джамиля Аимбетова.

«В апреле этого года мы подали заявление в Генпрокуратуру и КНБ по факту пыток, они передали его антикоррупционной службе, те обратно в КНБ, потом опять в Генпрокуратуру, и вот, наконец, спустя почти семь месяцев, после наших многочисленных жалоб, Муратхана доставили в Антикор Алматы для проведения допросов по данному факту», - сообщила Джамиля Аимбетова.

В своем заявлении осужденный бизнесмен обвиняет руководство КНБ в применении пыток путем избиения и дачи психотропных таблеток с целью получения признательных показаний в убийстве председателя правления Банка «ТуранАлем» Ержана Татишева.

Как пояснила Аимбетова, в среду стало известно, что досудебное расследование по заявлению Токмади было зарегистрировано еще 1 июня, а 2 июня он был признан потерпевшим.

«Принимая во внимание, что имеются основания полагать, что Тоқмади Муратхан Шакерханұлы, 02.08.1966 г.р., непосредственно уголовным правонарушением причинен физический вред, признать его потерпевшим», - цитирует супруга бизнесмена постановление.

В 2004 году бизнесмен Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство банкира Ержана Татишева и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 его осудили на три года лишения свободы за вымогательство и незаконное хранение оружия. Затем в эфире КТК был показан документальный фильм, в котором Токмади заявил, что смерть руководителя банка «ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году была «заказом Мухтара Аблязова». В марте 2018 года суд приговорил бизнесмена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. После этого суд в Таразе также заочно приговорил Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы, посчитав, что он организовал убийство Татишева с целью завладеть активами банка.

В марте этого года Муратхан Токмади обратился к Касым-Жомарту Токаеву с призывом пересмотреть дело. Он указал, что следователи и должностные лица комитета нацбезопасности оказывали на него давление и вынуждали подписать соглашение о признании вины. Он также заявил, что подвергался пыткам.

В августе этого года Жезказганский городской суд отказал Токмади и его защитникам в ходатайстве об условно-досрочном освобождении. В октябре апелляционная инстанция также отказала бизнесмену в УДО.