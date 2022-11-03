В отношении «АрселорМиттал Темиртау» нужно принимать крайне жесткие меры, считает Кожамжаров

Сенатор и бывший генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров считает, что государство должно принять жесткие меры к руководству компании «АрселорМиттал Темиртау» после очередной трагедии на шахте имени Ленина в Карагандинской области. Как заявил он журналистам в четверг в кулуарах сената, необходимо также поменять требования к учредителям компании и ужесточить санкции в случае несоблюдения законодательства.

«Здесь государство должно принять крайне жесткие меры, потому что имеются все основания для возбуждения и проведения уголовного расследования. Надо поменять требования к руководителям и учредителям данной компании, чтобы они соблюдали наше законодательство, и конечно, санкции должны быть ужесточены в этом плане», - высказался Кожамжаров.

Бывший генеральный прокурор считает, руководство предприятия должно привести состояние своих объектов и условия труда рабочих в соответствии с современными требованиями. И власти должны обеспечить этот процесс.

«Техника безопасности – это одно из самых главных наших требований к инвесторам и руководству предприятия», - подчеркнул он.

Сегодня около 3 часов ночи на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана, в результате погибли пять человек, четыре шахтера госпитализированы. Создана правительственная комиссия, которую возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ).