Компания в Павлодарской области намеревалась вывезти в Узбекистан и Таджикистан более 100 тыс. тонн бензина. Департаментом агентства финансового мониторинга был пресечен вывоз из страны 280 тонн бензина в Узбекистан и установлен факт вывоза из страны 165 тонн топлива. Директор компании получил условный срок.

«Сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области выявлен факт незаконного вывоза из страны 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом топливной присадки в объеме 165 тонн, стоимостью 54 млн тенге. Кроме того, 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн, стоимостью 89 млн тенге, задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией», - говорится в сообщении АФМ.

В целом, по данным ведомства, компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тыс. тонн топлива на сумму $90 млн.

Директор компании полностью признал вину и в содеянном раскаялся, он признан виновным и приговорен судом к трем годам лишения свободы условно. Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства, с осужденного взыскана стоимость ранее реализованного бензина – 54 млн тенге.

