«АрселорМиттал Темиртау» препятствовало доступу для проведения проверки – Минэкологии

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов может приостановить деятельность компании «АрселорМиттал Темиртау» в случае невыполнения экологических требований. Как заявил председатель комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, по итогам проверки выявлены нарушения, компании готовятся выписать «большой штраф», передает «Казинформ» .

«Мы сейчас закончили проверку, выявили проблемы по отходам, по очистным сооружениям, по выбросам, по выполнению природоохранных мер. Сейчас готовим большой штраф. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку», - сообщил Жолдасов в кулуарах встречи с населением столицы.

Он также добавил, что в этом году компания должна обеспечить снижение выбросов с 250 тыс. до 210 тыс. тонн., если это требование не будет выполнено, Минэкологии готово не выдавать разрешение на дальнейшую деятельность, вплоть до приостановки производства.

«До 2025 года предприятие обязуется снизить выбросы на 30%. Мы сейчас считаем, думаю, штраф на несколько млрд тенге мы будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов», - добавил Жолдасов.