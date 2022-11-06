В Енбекшиказахском районе усилены меры безопасности после группового конфликта

В Енбекшиказахском районе Алматинской области усилены меры безопасности после группового конфликта, который привел к гибели, как минимум, одного человека, сообщил Власти источник в правоохранительных органах региона.

Ведомственное издание МВД сообщило, что минувшей ночью в больницу поступило пять человек, один из которых скончался.

«По указанному факту создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего», - говорится в сообщении на сайте МВД.

По информации источника Власти, в настоящее время на месте находится руководство департамента полиции региона. Усилен контроль на въездах и выездах в Есик и близлежащие поселки, некоторые машины здесь досматривают.