Токаев предлагает ввести низкие тарифы для поставок продуктов и кормов из других регионов в Мангистаускую область

Ввести очень низкие тарифы для поставок продуктов питания и льготные тарифы на поставку кормов в Мангистаускую область предложил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона в понедельник.

«Агропромышленный сектор является одним из стратегических приоритетов экономического развития нашей страны. На международных форумах я постоянно говорю о наших возможностях выступать надежным поставщиком продовольствия на мировых рынках. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Однако в первую очередь мы должны обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области, в которую ежегодно завозится продовольствие на сумму в 100 миллионов долларов. Высокая зависимость от внешних поставок сказывается на ценах на продукты, рост которых с начала года уже превысил 20%», - сказал Токаев.

Во многом такая ситуация связана с географическими особенностями области и проблемами в логистике, отметил президент. При этом региона играет важную роль в транспортно-транзитной стратегии Казахстана. Поэтому, расширяя транспортно-логистический потенциал области, необходимо наращивать возможности по экспорту и импорту продовольственных товаров. Как считает президент, переориентировав часть транзитных потоков, мы сможем снизить стоимость продуктов питания.

«Учитывая глобальное санкционное противостояние, целесообразно рассмотреть вопрос создания здесь производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья с иностранными партнерами с последующим реэкспортом готовой продукции за рубеж. Следует также наладить транспортировку социально значимых продовольственных товаров в Мангистау из других регионов страны. Правительству необходимо проработать введение особых низких тарифов для поставок в область», - сказал он.

Также он поручил завершить в срок строительство оптово-распределительного центра и увеличить количество складов для хранения продуктов питания. Акимату области поручено предоставить частным инвесторам площадки с необходимой инфраструктурой для строительства новых продовольственных складов.

Вместе с тем Токаев считает, что, используя инструмент форвардного финансирования сельхозпроизводителей, социально-предпринимательская корпорация области может заблаговременно заключить контракты с фермерами других регионов на поставки необходимой продукции.



«В этом вопросе важна своевременность принимаемых мер, нужно заранее прогнозировать различные варианты развития событий и действовать проактивно. Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за экстремальной засухи и бескормицы многие сельчане потеряли свой скот», - подчеркнул глава государства.

Он констатировал, что в Мангистауской области ежегодно до 75 % всех необходимых кормов завозится из других регионов страны. Поэтому проблема снижения цен на корма для региона очень актуальна.



«Нужно расширять местную кормовую базу. Для снижения себестоимости продуктов животноводства в области нужно предусмотреть льготные тарифы на перевозку кормов из других регионов. Для повышения эффективности и продуктивности агропромышленного сектора необходима тесная интеграция с научными учреждениями. При этом важно максимально использовать существующие возможности и сильные стороны региона», - отметил Токаев.

К примеру, по его словам, малоснежная зима и солнечная погода почти круглый год позволяют применять в Мангистау более экономичные конструкции для развития тепличного хозяйства, потребляющие гораздо меньше энергии для освещения и тепла. Президент подчеркнул, что внедрение новых технологий – это единственный путь в условиях нехватки воды и плодородных почв.

«Нужно внимательно изучить международный опыт, особенно схожих по климатическим и географическим условиям регионов и стран, в частности, Израиля», - заключил глава государства.