Правительство Казахстана проработает вопрос субсидирования верблюжьего хозяйства

Правительство Казахстана проработает вопрос субсидирования верблюдоводства, а адайскую лошадь будут разводить как племенную и сделают еще одним казахстанским брендом.

«Известно, что природа Мангистау очень подходит для разведения верблюдов. Сейчас в районе насчитывается около 90 тысяч верблюдов. Спрос на верблюжью продукцию очень высок по всей стране. Необходимо провести глубокую переработку полученного из него сырья. Это увеличивает разнообразие товара и положительно влияет на его цену. Поручаю правительству проработать вопрос об усилении государственных мер поддержки верблюжьего хозяйства. Следует также рассмотреть пути субсидирования этой отрасли», - поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона.

Также он считает, что адайская лошадь, которую можно назвать «уникальным сокровищем Мангистау» может стать еще одним брендом страны.

«Всем известно, что эти жеребцы особенно терпимы к пустыне и дальним расстояниям. Мангистауские лошади постоянно участвуют в международных марафонских забегах на длинные дистанции. Если мы сможем представить миру казахскую адайскую лошадь, она станет еще одним нашим великим брендом. Поэтому поручаю правительству безотлагательно принять соответствующие меры по научному признанию и разведению ее в качестве племенного поголовья».