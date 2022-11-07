На предстоящих президентских выборах будут действовать старые нормы закона
Новые нормы по аккредитации наблюдателей за выборами вступят в силу с января – Минюст
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Общественные организации смогут наблюдать за предстоящими президентскими выборами по действующему законодательству, так как новые правила по их аккредитации вступят в силу только с 1 января 2023 года. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова.

«Нормы о том, что аккредитации должны подлежать общественные организации, которые хотят вести наблюдение за выборами, вступят в силу с 1 января 2023 года. Соответственно, они не будут действовать в период президентских выборов (20 ноября - В.)», - сообщила Муканова.

Аналогичный порядок касается норм, которые закрепляют профессионализацию территориальных избиркомов, а также предельные нормы пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Кроме того, нормы о новом порядке агитации в интернете также будут действовать с 1 января 2023 года, то есть на предстоящие выборы они распространяться не будут.

Напомним, 5 ноября президент подписал ряд конституционных законов, которыми вносятся поправки, в том числе в Основной закон страны. В целом по новым нормам в стране будет создан Конституционный суд, расширятся полномочия уполномоченного по правам человека, будут ослаблены требования к регистрации партий и ряд других новелл. Как отметили в Минюсте, отдельные нормы вступят в силу через 10 календарных дней после опубликования, еще часть – с 1 января 2023 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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