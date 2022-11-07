Прекращено уголовное преследование пятерых подозреваемых в преступлениях средней тяжести по январским событиям
В суды направлены представления о сокращении срока и освобождении по амнистии почти 900 осужденных – Генпрокуратура
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В отношении пятерых подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести во время январских событий прекращено досудебное расследование в рамках закона «Об амнистии», сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. В целом в суды направлены представления об освобождении или сокращении срока наказания почти 900 осужденных.

«На сегодня органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных. Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении пяти подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести. Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым амнистия будет применяться судом. Им будут пересмотрены размеры назначенных наказаний», - сообщил Килымжанов.

В целом, по его данным, под действие закона «Об амнистии» в общей сложности подпадут около 1 500 тысяч человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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