В суды направлены представления о сокращении срока и освобождении по амнистии почти 900 осужденных – Генпрокуратура

Прекращено уголовное преследование пятерых подозреваемых в преступлениях средней тяжести по январским событиям
Тамара Вааль, Астана, Власть
В отношении пятерых подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести во время январских событий прекращено досудебное расследование в рамках закона «Об амнистии», сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. В целом в суды направлены представления об освобождении или сокращении срока наказания почти 900 осужденных.
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