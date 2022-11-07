По актам терроризма заведено 27 уголовных дел, при этом ранее Генпрокуратура сообщала о 32 таких делах
Почти 300 уголовных дел по январским событиям расследуется до сих пор
фото Власти

Тамара Вааль, Астана, Власть

Почти 300 уголовных дел по январским событиям расследуется до сих пор. В целом, как сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, из более 5 тысяч заведенных дел 27 уголовных дел было заведено по фактам терроризма, 131 – по массовым беспорядкам и 146 – по убийствам. Стоит отметить, что ранее в Генпрокуратуре заявляли о 32 делах по фактам терроризма.

«По январским событиям правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований. В том числе по фактам терроризма – 27 дел, по массовым беспорядкам – 131 и по убийствам 146 досудебных расследований. В качестве подозреваемых признано 1 612 лица, из них 787 лиц – за участие в массовых беспорядках. Среди задержанных 41 член ОПГ, 126 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои», - сообщил Килымжанов.

Он отметил, что на стадии следствия все еще находится 296 уголовных дел в отношении 344 человек, из них под стражей находятся 136 человек, под домашним арестом – семеро, под подпиской о невыезде – 144, под залогом – 17, под личным поручительством – двое. Также среди арестованных – 46 членов запрещенных экстремистских движений.

«В суд направлено 552 дела в отношении 1 249 лиц, осуждено 1 113 граждан, из них 423 за участие в массовых беспорядках. К лишению свободы приговорены лишь 122 человека, к ограничению свободы – 521, условному наказанию – 419, к общественным работам – 7, к штрафам – 6 и прекращено по нереабилитирующим основаниям в отношении 14 человек. За прошедший период прокурорами с 431 подозреваемым заключены сделки о признании вины», - также добавил замначальника службы уголовного преследования.

Отметим, 30 июня в ходе брифинга в СЦК Килымжанов сообщал, что в производстве специальных прокуроров находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь по актам терроризма, а подозреваемыми по этим делам признаны более тысячи человек. 18 июля он заявлял о расследовании 53 уголовных дел по массовым беспорядкам и 32 – по актам терроризма после январских событий. С чем связано снижение количества дел по последней статье, в Генпрокуратуре не уточнили.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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