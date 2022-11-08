Правительство проведет переговоры с банками о строительстве новой ветки водовода в Атырауской области с Волги

На встрече с общественностью Атырауской области президент Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы дорог, водоснабжения и энергоснабжения региона и дал ряд поручений. В частности, правительство проведет переговоры с банками о строительстве новой ветки водовода с Волги.

«Качество автомобильных дорог оказывает прямое влияние на экономику и жизнь людей. Данная сфера в Атырауской области хромает – в удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели. Отстает и качество дорог республиканского значения. Медленно идет ремонт трассы Атырау – Астрахань. Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ», - поручил Токаев.



Он отметил, что разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики, но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом.

«Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле», - пообещал он.

Отдельное внимание следует уделить развитию придорожной инфраструктуры, добавил Токаев. После ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастет трафик на дороге Атырау – Доссор. В этой связи уполномоченным органам поручено укорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую.



Также Токаев затронул проблему необеспечения водой многих сел области – они не подключены к централизованному водоснабжению, жители получают чистую воду только в определенное время. Президент констатировал, что это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей.

«К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии. В ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 %. Поэтому правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения», - сказал он.

В частности, правительству и акимату поручено ускорить подключение двух новых фильтрующих станций, запланированную реконструкцию водовода Астрахань – Мангистау, износ которого достиг 80%, и активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги.

«Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати. Поручаю правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан питьевой водой – обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо», - подчеркнул президент.

Еще одна проблема региона – износ сетей электроснабжения, который достиг 40%. В последние годы, отметил Токаев, система электроснабжения области функционирует плохо, нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт. В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции, но их возможности тоже крайне ограничены.

«На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области. В прошлом году я поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны. Поручаю правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения. Необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета», - поручил Токаев.

Кроме того, у президента есть замечания к работе компании «Атырау Жарык». В этой связи он заявил, что если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать.

«Непростой проблемой остается и состояние инженерной инфраструктуры. В регионе ведется интенсивное жилищное строительство. Однако много и старых домов. Почти четверть многоэтажек, а это 432 дома, находятся в аварийном состоянии. Правительству совместно с акиматом необходимо решить данный вопрос. Следует также активизировать строительство для переселения жителей аварийных домов», - заключил глава государства.