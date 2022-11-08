Разработать концепцию развития старого города Атырау как туристического объекта поручил президент

Развитие туризма в Атырауской области является одной из важнейших задач, отметил на встрече с общественностью региона глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этой связи необходимо провести работу, чтобы регион стал брендом Казахстана в сфере туризма.

«Конечно, Атырау славится своей нефтью. Но есть и другие духовные ценности, привлекающие интерес туристов. Его можно превратить в бренд всего Казахстана. В первую очередь необходимо уделить особое внимание историко-культурному наследию региона. Мы можем прославить Сарайшык внутри страны и за рубежом. Проект “Средневековый Сарайшык” должен быть доведен до конца. Также важно вовремя запустить специальный визит-центр. Необходимо разработать концепцию развития территории старого города как туристического объекта и повысить его популярность. Это важно для всей туристической отрасли Казахстана», - поручил Токаев.

Также, по его мнению, необходимо сделать акцент на цифровизацию культурного туризма и приближать наши туристические объекты к мировым стандартам.

«В этом районе есть много возможностей для развития экологического и познавательного туризма. К сожалению, мало кто знает, что вдоль реки Кигач растут цветы лотоса. Это место является самой северной обителью лотоса. Необходимо принять конкретные меры для популяризации поля лотосов, а также наших собственных тюльпанов. О таких удивительных мирах нужно снимать фильмы и активно продвигать их за рубежом. На соленом озере Индер есть много возможностей для развития оздоровительного туризма. Для этого соответствующие государственные органы должны определить статус озера», - перечислил перспективы президент.

В целом, по его словам, Атырау не должен полагаться только на нефть и газ, а должен развивать такие перспективные отрасли, как туризм. В целях повышения туристического потенциала региона правительству и акимату необходимо решить вопросы со строительством и реконструкцией дорог, подведением инженерных коммуникаций к объектам туризма. Токаев же обещает, что ход всей работы будет под его непосредственным контролем.