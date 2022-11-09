Температурный режим на ТЭЦ Риддера будет полностью восстановлен в ближайшие два дня, сообщает отдел ЖКХ города. Сейчас работают три котла, и благодаря этому в дома начало поступать тепло.

«На местной ТЭЦ удалось устранить аварии и запустить два котлоагрегата, температура в теплоцентрали поднялась до 57 градусов», - говорится в сообщении отдела в Instagram.

В отделе ЖКХ отметили, что в короткие сроки удалось заменить двигатель в основном механизме станции – багерном отделении. Накануне днем был начат разогрев третьего котла, четвертый планируется запустить сегодня к обеду. В основном котле высокого давления нашли порывы, их устранили. Еще в одном котле пока ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как отметили в штабе по ликвидации ЧС, стоит сверхзадача – к 15 ноября отремонтировать котел №4.

«К сожалению, руководство “Риддер ТЭЦ” не сделало ничего для определения дефектов его работы. Уже в ближайшие два дня, по данным специалистов, температурный режим теплоцентрали города будет полностью восстановлен», - указывается в сообщении.

Также сейчас ведется расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства ТЭЦ. Как сказал глава штаба Данил Ахметов все виновные будут привлечены к ответственности.

Режим ЧС в Риддер пока сохраняется.

5 ноября в 20:00 на ТЭЦ города в системе золоудаления вышел из строя насос, и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39 °С (при плановом +70 °С). Также в ходе аварии был выявлен свищ еще в одном котле. Была в целом снижена подача тепла для более 22 тыс. абонентов. Экстренно был создан штаб по ликвидации авариной ситуации, на теплостанцию привлечены специалисты с Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ, АО «УКа Тепловые сети», АО «ОЭСК» (РЭК), ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «Казцинк», которое также выделило дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ. С 7 до 11 ноября учащиеся школ переведены на дистанционную форму обучения, приостановлена работа дошкольных учреждений города. В Риддере была объявлена ЧС местного характера, создан оперативный штаб, который возглавил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он ранее обещал, что к 9 ноября будет полностью восстановлено теплоснабжение города. Аким также заявил, что руководство и персонал станции не обратили внимание на состояние багерной насосной, в результате чего произошло ее затопление.