Республиканцы лидируют на выборах в Палату представителей США

Промежуточные выборы в США, по итогам которых будет полностью переизбрана Палата представителей и треть сенаторов, а на уровне многих штатов – губернаторы и законодательные собрания, показывают, что республиканцы уже одержали победу над нижней палатой и, вероятно, контроль над сенатом также перейдет к ним. Сейчас обе палаты конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.

Как сообщает Reuters, пока республиканцы получают 210 мест в Палате представителей против 192 у демократов. До выборов демократы занимали в Палате представителей 220 кресел, республиканцы – 212. Чтобы получить большинство, у партии должно быть 218 мест. В сенат пока шансы равны – по 48 мест, но подсчет голосов еще продолжается.

Однако «повального» голосования во всех штатах за республиканцев не произошло, отмечает Русская служба ВВС. Демократы получили больше голосов, чем ожидалось, из-за отмены Конституционным судом США своего решения от 1973 года, которое гарантировало конституционное право женщин на аборт. Но основной проблемой, мешающей демократам, стала высокая годовая инфляция в 8,2%, что является самым высоким показателем за 40 лет.

Reuters отмечает, что даже незначительное большинство в Палате представителей позволит республиканцам обуздать президента-демократа Джо Байдена в течение следующих двух лет его пребывания в должности, заблокировав принятие законов и начав расследования, которые могут нанести политический ущерб.

В свою очередь Джо Байден пообещал работать с республиканцами.

«Я думаю, что американский народ ясно дал понять, что он ожидает, что республиканцы тоже будут готовы работать со мной», - сказал Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

При этом он предупредил, что не поддержит ни один из законопроектов, которые, по его мнению, могут повредить рабочему классу, включая снижение налогов для богатых. Он также подтвердил свое намерение баллотироваться на переизбрание в 2024 году и сказал, что примет окончательное решение в начале следующего года.

Контроль над сенатом даст республиканцам право блокировать кандидатов Байдена на судебные и административные должности. Если же республиканцы возьмут под свой контроль любую из палат, они планируют добиться экономии средств в программах социальной защиты, ввести постоянные налоговые льготы, принятые в 2017 году, срок действия которых истекает. Кроме этого, в их планах – добиваться значительного сокращения расходов, в том числе сокращения помощи Украине.