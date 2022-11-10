Ремонт второго ВПУ займет две-три недели
Ремонт одного ВПУ на Каспийском трубопроводном консорциуме завершится в течение двух-трех дней – Смаилов
фото inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Ремонт одного выносного причального устройства на Каспийском трубопроводном консорциуме должен завершиться в течение двух-трех дней, а еще одного - в течение двух-трех недель, сообщил журналистам в четверг в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов.

«Планировалось завершить ремонт двух ВПУ на КТК в октябре, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались. Я думаю, что в ближайшие два-три дня завершится ремонт на первом выносном причальном устройстве и сразу же после этого начнется ремонт второго ВПУ. И также в ближайшие, может быть, недели две-три и по нему должны быть завершены ремонтные работы», - сказал Смаилов.

При этом, напомнил он, Казахстану достаточно работы всего одного ВПУ, поэтому сколько страна добывала, столько и экспортировала. Соответственно, снижения доходов бюджета и Нацфонда не предвидится.

«Например, у нас по году было запланировано поступление от нефтяного сектора в Нацфонд в объеме 3,9 трлн тенге. Мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на 1 трлн тенге. Что касается поступления в республиканский бюджет от экспортной таможенной пошлины, у нас было запланировано 1,8 трлн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило. И в ближайшие два месяца эти оставшиеся суммы тоже поступят», - заверил Смаилов.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков заявлял, что все три выносных причала на Каспийском трубопроводном консорциуме должны заработать после 25 октября.

На Каспийском трубопроводном консорциуме в августе вновь была приостановлена отгрузка нефти через два выносных причальных устройства из-за появления трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести на ВПУ-1 и ВПУ-2. Погрузочные операции временно производятся только через ВПУ-3.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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