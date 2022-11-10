Мининдустрии выдало контракты на разведку 144 фактически готовых к добыче месторождений – Генпрокуратура

Генеральный прокурор Берик Асылов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период. В частности, о выявленных нарушениях в сфере недропользования и по возврату в собственность государства неиспользуемых земель.

«По словам Берика Асылова, установлены системные нарушения в области недропользования и автомобильных дорог. Так, министерством индустрии выданы контракты на разведку по 144 месторождениям, которые фактически уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты неисполнения недропользователями обязательств перед бюджетом на 96 млрд тенге», - сообщает пресс-служба президента.

Кроме этого, генпрокурор сообщил, что по актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн га незаконно предоставленных, а также неиспользуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тыс. га на 6 млрд тенге. В ближайшее время ожидается возврат еще 160 тыс. га земель, ранее предоставленных субъектам олигополии.

В целом в рамках работы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество, отмечается в сообщении.

Помимо этого, Асылов доложил, что в уголовной сфере защищены конституционные права свыше 1,8 тысячи лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тысяч предпринимателей.

Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что на особом контроле прокуратуры находятся расследование «январских событий» и вопросы амнистирования их участников.

Накануне антикоррупционная служба сообщила, что по результатам совместной с генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начато досудебное расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития. Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона, незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов. В результате аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения. В связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге.

7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев. Он занимал эту должность с февраля по декабрь 2019 года.