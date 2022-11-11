Казахстан отказался от дополнительного объема вакцин Pfizer в качестве гумпомощи

Казахстан отказался от дополнительного объема вакцин от коронавируса, которые в качестве гуманитарной помощи стране предложила компания Pfizer. Как пояснил Власти председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Нуркан Садвакасов, это связано с тем, что препарат предназначен для детей от 5 до 11 лет, а эта возрастная категория в Казахстане не подлежит вакцинации от коронавируса.

«Речь идет о гуманитарной помощи вакциной Pfizer (об отказе от нее – В.). Для детей от 12 лет и старше, для взрослых вакцина Pfizer также на гуманитарной основе уже поступает и в ближайшее время будет доступна для населения», - ответил Садвакасов.

Вместе с тем, добавил он, в настоящее время для вакцинации и ревакцинации населения в Казахстане используются и другие вакцины. В частности, в стране имеется 208 тыс. доз препарата QazVac и 342 тыс. дозы – Sinofarm.

Накануне в СМИ появилась информация, что Казахстан отказался от 1 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, которая предназначена для возрастной категории от 5 до 11 лет. Об это сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область.