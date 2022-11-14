Число пострадавших во время теракта в Стамбуле достигло 81

Число пострадавших во время теракта в районе площади Таксим на популярной у туристов и местных жителей пешеходной улице Истикляль в Стамбуле достигло 81, сообщает Русская служба ВВС .

«Нападавшей была женщина, она взорвала бомбу. Это указывает на террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих оценивается как тяжелое», - сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Он уточнил, что четыре человека погибли на месте взрыва, еще двое позднее скончались в больнице.

По данным министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, 39 из 81 человека, получивших ранения, выписаны из больницы, пятеро из 42 раненых находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них в критическом состоянии, сообщает издание TRT World. Также глава МВД заявил, что за терактом стоит, по предварительным данным, Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической группировкой.

Сейчас расследованием теракта занимаются 14 следователей Генпрокуратуры и судмедэксперты. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что задержан один подозреваемый, «который заложил бомбу». До этого были задержаны еще около 20 человек.

Взрыв произошел накануне около 16:20 по местному времени. Сейчас магазины закрыты, а улица перекрыта.

Площадь Таксим и улица Истикляль – один из наиболее популярных и многолюдных районов Стамбула.