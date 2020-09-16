Польша исключила Казахстан из списка стран, с которыми запрещено прямое авиасообщение

Польша исключила Казахстан из списка стран, с которыми
запрещено прямое воздушное сообщение, сообщает пресс-служба министерства
индустрии и инфраструктурного развития РК.
«Распоряжением правительства Республики Польша с 16 сентября Казахстан исключен из списка стран, с которыми Варшава ранее ввела запрет на прямое воздушное сообщение», - говорится в сообщении МИИР.
Здесь считают, что «исключение Казахстана из данного списка свидетельствует об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в РК, связанной с распространением COVID-19»
Вместе с тем список государств актуализируется польским правительством каждые две недели в зависимости от результатов мониторинга эпидемиологического положения за рубежом.