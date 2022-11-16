Привлекать алматинцев для выработки решений в дорожно-транспортной сфере поручил Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду перед общественностью Алматы, высказался о пробках и неэффективной маршрутной сети общественного транспорта. Президент считает, что акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика и привлекать для выработки решений горожан и независимых экспертов.

«Важнейшим приоритетом Алматы является неуклонное повышение качества жизни и благосостояния горожан, на что во многом влияет эффективность дорожно-транспортной системы. Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип “город для людей”», - сказал Токаев.

Он констатировал, что ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт, и этот поток с каждым годом только увеличивается.

«Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением», - поручил президент.

Особое внимание он поручил уделить транспортной доступности школ и детских садов, которые, по словам Токаева, «в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей».

«В целом для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов», - отметил глава государства.

Помимо этого, он указал на необходимость повышать безопасность дорожного движения, принимать комплексные меры для решения этой «сверхважной проблемы». Полиции для повышения уровня водительской и пешеходной культуры, по словам президента, необходимо в полной мере задействовать потенциал гражданского общества, и в целом нужно «сделать все возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на улицах и тротуарах».

Вместе с тем Токаев затронул и проблему общественного транспорта. Он констатировал, что сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы, однако «маршрутная сеть организована недостаточно эффективно».

«Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена», - отметил президент.

Также он считает необходимым отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. Токаев подчеркнул, что после 2025 года на улицах Алматы не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу, считает он.

«Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц. Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов. Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. Эта важная работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации», - отметил президент.

