«Народный банк Казахстана» продает свою «дочку» в Таджикистане

АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» продает 100% акций «Халык Банк Таджикистан», сообщается на сайте банка. Ожидается, что сделка по продаже акций «Международному банку Таджикистана» завершится в декабре.

«Акционерное Общество “Народный Сберегательный Банк Казахстана” объявляет о заключении соглашения с ЗАО “Международный Банк Таджикистана” о продаже 100% акций ЗАО “Халык Банк Таджикистан”», - говорится в сообщении.

ЗАО «Международный Банк Таджикистана» получил все необходимые регуляторные одобрения. Завершение сделки ожидается в декабре.

В банке отметили, что в процессе сделки и после завершения всех необходимых процедур дочерний банк продолжит работу и обслуживание клиентов в обычном режиме, предоставляя все виды банковского обслуживания в соответствии с условиями ранее заключенных соглашений.

«Народный Банк Казахстана» – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги,

страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет 577 филиалов и отделений по стране, а также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Узбекистане и Таджикистане.

«Международный банк Таджикистана» – один из успешных банков Республики Таджикистан с широкой сетью филиалов и центров банковских услуг.