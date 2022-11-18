Журналистку и активистку Айгерим Тлеужан поместили под домашний арест

Вечером в четверг следственный суд поместил журналистку El Media и гражданскую активистку Айгерим Тлеужан под домашний арест. Об этом Власти по телефону сообщила ее адвокат Айнара Айдархан.

«Мера пресечения была избрана вчера вечером в виде домашнего ареста. Сейчас она находится дома, имеет ограничения в части пользования соцсетями, к ней ограничен доступ лиц: к ней не могут приходить, она не может принимать каких-либо гостей, также не может сама выходить из дома. И ее будут проверять дважды в день – стандартная процедура при домашнем аресте», – сообщила Айдархан.

В октябре статус Тлеужан был переквалифицирован со свидетеля на подозреваемую. До этого, по словам Айдархан, ее подзащитная не могла отказаться от дачи показаний, так как была свидетелем без права на защиту. Сейчас, по словам защитницы, следствие подходит к концу.

Тлеужан обвиняют в том, что она «организовала беспорядки в международном аэропорту Алматы». Согласно постановлению межведомственной следственно-оперативной группы, 5 января в аэропорту она «осуществляла руководство над участниками беспорядков, тем самым определяя маршруты их движения», а также требовала у сотрудников аэропорта парализации работы «с целью недопущения прилета и вылета самолетов», в том числе с войсками ОДКБ.

«В следствие чего Тлеужанова А.Е. и другие лица, нарушив основы общественной безопасности, права, законные интересы граждан, находившихся в аэропорту, путем организации массовых беспорядков подвергли здание аэропорта погромам, поджогам автомашин, разрушению и уничтожению, а также хищению имущества», – указано в постановлении.

Руководитель межведомственной следственно-оперативной группы Отеуов постановил признать Тлеужан подозреваемой по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

В марте в доме у Тлеужан был проведен обыск с целью найти доказательства ее причастности к «совершению противоправных действий на территории международного аэропорта Алматы». Тлеужан, согласно постановлению на обыск, была установлена по видеозаписям с камер наблюдения как «лицо, которое в момент беспорядков в здании аэропорта поддерживало противоправные активные действия лиц, вошедших в административное здание МАА». Затем ее неоднократно вызывали в прокуратуру на допросы в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 255 (посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности).