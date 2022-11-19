В Казахстане день тишины перед президентскими выборами

В Казахстане в субботу день тишины перед предстоящими внеочередными президентскими выборами.

За президентское кресло на выборах борются шесть кандидатов - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, представители партий "Ауыл" Жигули Дайрабаев, Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, общественные деятельницы Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова, а также выдвинутый группой профсоюзов Мейрам Кажыкен.

Избирательные участки, за небольшим исключением, откроются в воскресенье в 7 утра, голосование продлится до 20 часов.

В списках избирателей - более 11,8 млн. казахстанцев.

Выборы президента в Казахстане станут внеочередными, как и все предыдущие. О необходимости проведения голосования действующий президент Токаев объявил в своем послании нации 1 сентября, объяснив это желанием обновления политической системы. При этом в первом полугодии следующего года в стране также должны пройти парламентские выборы.

В сентябре по предложению Токаева парламент внес очередные изменения в Конституцию, которые предполагают, что президент страны может избираться на один 7-летний срок. При этом Токаев по этим правилам вновь получил возможность избираться на президентский пост.

Предыдущие внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли в Казахстане в июне 2019 года, вскоре после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет. Победителем выборов был объявлен Касым-Жомарт Токаев, получивший, по официальным данным, около 71% голосов избирателей.