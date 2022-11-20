Всего к этому часу проголосовали 38,55% казахстанцев
  • 805
В Алматы и Астане остается самая низкая явка на выборы
фото Алмаса Кайсара

По данным Центральной избирательной комиссии на 12:00 воскресенья, на выборах президента проголосовали 38,55 % казахстанцев.

Самая низкая явка остается в Алматы и Астане – 16,89 % и 19,33 % соответственно.

Лидирует сейчас Туркестанская область – здесь проголосовали 64,21 % избирателей. Далее следует Улытауская область – 52,22 %. В Карагандинской области явка составила 44,99 %, в Актюбинской области – 44,48 %, в Павлодарской области – 44,23 %, в Абайской области – 43,67 %, в Северо-Казахстанской области – 43,64 %, в Кызылординской области – 43,46 %, в Костанайской области – 42,87 %, в Жетысуской области – 42,18 %, в Восточно-Казахстанской области – 41,86 %, в Жамбылской области – 41,29 %, в Мангистауской области – 41,19 %, в Атырауской области – 40,42 %, в Акмолинской области – 40,13 %, в Шымкенте – 34,41 %, в Западно-Казахстанской области – 27,55 %, в Алматинской области – 25,83 %.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
КНБ сообщил о пресечении массовых беспорядков в день выборов
Новости
В КТЖ прокомментировали просьбу России снизить тарифы на перевозку зерна
Новости
Фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» собрал в Казахстане за первый уикенд почти миллион долларов
Новости
Президентские выборы-2022. Онлайн
Новости
McDonald’s временно приостанавливает работу в Казахстане
Новости
Россия просит Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна