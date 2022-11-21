МИД обрушился с критикой на наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ

Министерство иностранных дел Казахстана обрушилось с критикой на наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ, назвав их оценку прошедших 20 ноября президентских выборов предвзятой и необъективной. Заявление БДИПЧ/ОБСЕ, сообщается на сайте МИДа , свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями.

Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане «страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики», считают в МИД.

«В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ/ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ и её руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона», – говорится в официальном комментарии ведомства.

По мнению МИД, заявление миссии диссонирует с выводами миссий других международных организаций, наблюдавших за выборами, что показывает предвзятость БДИПЧ/ОБСЕ. Оно по своему содержанию «свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание».

Напомним, в понедельник в ходе пресс-конференции глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ Уршула Гацекзаявила, что больше половины наблюдателей миссии оценили подсчет голосов на выборах президента Казахстана как «плохо» и «очень плохо», так как есть вопросы по честности подсчета бюллетеней. В целом же, по ее заявлению, внеочередные выборы в стране прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции. Она также подчеркнула, что в Казахстане способность граждан в полной мере участвовать в политической жизни остается «существенно ограниченной, в том числе из-за ограничения свобод».

За днем выборов от миссии БДИПЧ/ОБСЕ во всех регионах Казахстана наблюдали порядка 300 человек. Но только в первой половине дня смогли оценить процесс голосования положительно.

Кроме того, в заявлении миссии, опубликованном на сайте, говорится, что отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний. Поэтому ОБСЕ призывает власти продолжать проводимые реформы, в том числе в отношении законов, связанных с выборами и их имплементацией. Более того, независимым кандидатам не разрешается баллотироваться на пост президента, а требования к кандидатам, в том числе касающиеся образования, места жительства и опыта работы на государственной службе или выборных должностях, противоречат обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам.

Несмотря на то что Конституция, закон о выборах и другое законодательство, связанное с выборами, претерпели ряд изменений, только переход к однократному семилетнему сроку полномочий президента применим к этим выборам. Все же предыдущие рекомендации БДИПЧ остаются невыполненными, а нормативно-правовая база не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов.