Инаугурация Токаева состоится 26 ноября – ЦИК

Центризбирком подвел окончательные итоги выборов президента
Тамара Вааль, Астана, Власть
Центральная избирательная комиссия во вторник подвела окончательные итоги выборов президента, которые не отличаются от предварительных. То есть действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. Его инаугурация пройдет 26 ноября.
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