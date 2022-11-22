Инаугурация Токаева состоится 26 ноября – ЦИК

Центральная избирательная комиссия во вторник подвела окончательные итоги выборов президента, которые не отличаются от предварительных. То есть действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. Его инаугурация пройдет 26 ноября.

«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранного народом Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Республики Казахстан. И в установленном законодательством порядке вручает соответствующее удостоверение. Дата принесения присяги избранным президентом РК определена – 26 ноября 2022 года», - сказал во вторник в ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Стоит отметить, что окончательные результаты выборов полностью совпадают с предварительными, озвученными накануне. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 456 392 избирателей, или 81,31%, за Жигули Дайрабаева – 271 641 человек, или 3,42%, за Каракат Абден проголосовали 206 206 человек, или 2,6% избирателей, за Мейрама Кажыкена – 200 907 человек, или 2,53%, за Нурлана Ауесбаева – 176 116 избирателей, или 2,22%, за Салтанат Турсынбекову – 168 731 человек, или 2,12%. Против всех – 460 484 избирателей, или 5,8%.