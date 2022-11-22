Центризбирком подвел окончательные итоги выборов президента
Инаугурация Токаева состоится 26 ноября – ЦИК
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Центральная избирательная комиссия во вторник подвела окончательные итоги выборов президента, которые не отличаются от предварительных. То есть действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. Его инаугурация пройдет 26 ноября.

«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранного народом Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Республики Казахстан. И в установленном законодательством порядке вручает соответствующее удостоверение. Дата принесения присяги избранным президентом РК определена – 26 ноября 2022 года», - сказал во вторник в ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Стоит отметить, что окончательные результаты выборов полностью совпадают с предварительными, озвученными накануне. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 456 392 избирателей, или 81,31%, за Жигули Дайрабаева – 271 641 человек, или 3,42%, за Каракат Абден проголосовали 206 206 человек, или 2,6% избирателей, за Мейрама Кажыкена – 200 907 человек, или 2,53%, за Нурлана Ауесбаева – 176 116 избирателей, или 2,22%, за Салтанат Турсынбекову – 168 731 человек, или 2,12%. Против всех – 460 484 избирателей, или 5,8%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Турция заявила о нейтрализации свыше 180 террористов в рамках воздушной операции в Ираке и Сирии
Новости
Объемы казахстанского экспорта за январь – сентябрь рекордно выросли, отмечают в Миннацэкономики
Новости
Более чем в 200 селах в Казахстане нет медицинских объектов – Минздрав
Просматриваемые
Новости
КНБ сообщил о пресечении массовых беспорядков в день выборов
Новости
В Алматы задержали независимого наблюдателя
Новости
Президентские выборы-2022. Онлайн
Новости
Фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» собрал в Казахстане за первый уикенд почти миллион долларов
Новости
В КТЖ прокомментировали просьбу России снизить тарифы на перевозку зерна
Новости
В Алматы задержали активистов движения Oyan, Qazaqstan!