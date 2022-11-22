На следующей неделе будет известно количество доз
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Казахстан договаривается с Pfizer о поставках вакцины для всех категорий населения – Минздрав
фото Reuters

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах правительства сообщила, что готовятся к подписанию документы с Pfizer на поставку вакцин. Они будут доступны всем желающим.

«Сейчас идет подписание документов, к нам поступает гуманитарная помощь – вакцины Pfizer. Я думаю, на следующей неделе мы уже сообщим, сколько доз вакцины Pfizer у нас будет», - цитирует Ажар Гиният агентство «Казинформ».

По ее словам, вакцина Pfizer будет доступна для всех категорий населения.

Она также уточнила, что сейчас привито 70% подлежащего населения, массовой вакцинации нет, идет только ревакцинация, «поэтому сегодня прививочная кампания идет в поликлиниках».

В целом, по данным Минздрава, в стране есть 500 тыс. доз вакцин от коронавируса – это QazVac и Sinopharm.

Ранее в Минздраве заявляли, что отказались от гуманитарной помощи в виде дополнительного количества вакцин Pfizer, потому что препарат предназначен для детей в возрасте от 5 до 11 лет, а эта категория в стране не подлежит вакцинации.

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