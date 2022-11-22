Образовательный проект Egin объявляет о запуске курса «Империализм и колониальность» в Алматы

В Алматы начинает работу бесплатная образовательная программа Egin, которая реализуется Евразийским Культурным Альянсом (Cultura.kz). Первый курс в рамках этой программы будет посвящен теме «Империализма и колониальности». Он начнется 22 ноября с публичной лекции историка Жара Зардыхана «Краткая история империй до XVIII века».

Война в Украине вызывает повышенное внимание среди представителей сферы культуры и гражданского общества. Участники этой дискуссии находятся в постоянном поиске способов осмысления ситуации. Слушатели курса «Империализм и колониальность» смогут получить необходимые для этого теоретические ориентиры во время публичных лекций, которые будут проходить каждые две недели до конца апреля 2022 года. Они будут проводиться на русском, английском и казахском языках без синхронного перевода. Расшифровка некоторых лекций будет публиковаться на страницах издания Власть.

Публичные лекции курса «Империализм и колониальность» смогут посещать все желающие, они будут анонсироваться в Instagram и Facebook Евразийского культурного Альянса.

Лекция Жара Зардыхана начнется в 19.00 в пространстве Makerspace Almaty по адресу Байзакова, 280.

Наряду с публичными лекциями курс «Империализм и колониальность» включает в себя закрытые ридинг-семинары и практический модуль. Эта часть курса ориентирована на людей, желающих начать или уже работающих в поле современной культуры.

Читая теоретические тексты в группе, мы будем разбираться в том, почему нынешняя ситуация характеризуется понятием империализма. Мы также попытаемся понять, что значит быть колонизированным субъектом сегодня и как мы можем говорить об этом опыте с позиции, которую занимает Казахстан на постсоветском пространстве и в мире.

Практический модуль, в свою очередь, включает в себя ряд лекций о практиках современного искусства и культуры, а также подготовку индивидуальных или групповых культурных проектов в рамках тематики курса. Этот модуль обеспечит базу для производства объектов/проектов культуры, а также даст слушателям набор практических знаний, касающихся карьеры в мире современной культуры искусства.

В случае полного и успешного прохождения курса, каждый из этих проектов станет частью фестиваля современного искусства ARTBAT Fest или других инициатив Евразийского Культурного Альянса.

Участие в курсе − бесплатное. Организаторы Egin обеспечат слушателей производственными условиями и расходными материалами. Участники ридинг-семинаров и практического модуля будут отбираться на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Google-форму и составить небольшое портфолио своих работ, которые могут включать тексты, изображения, видео и аудио (максимум 10 единиц). Прием заявок продлится до 1 декабря.

Создателями программы и авторами образовательных курсов выступают:

Владислав Слудский − куратор и арт консультант, сооснователь Евразийского Культурного Альянса, основатель онлайн платформы Qazart.com.

Дмитрий Мазоренко – независимый исследователь, журналист, магистр философии. Область научных интересов: социальная теория, политическая теория, исследования капитализма.

Жанар Бекмурзина − независимая исследовательница, магистр истории. Область научных интересов: советская история, высшее образование, университеты в Казахстане.

Артём Слёта − деколониальный исследователь, куратор культурных и образовательных проектов.

Евразийский Культурный Альянс − некоммерческая организация, которая с 2011 года занимается развитием сферы современного искусства Казахстана. Ее цели: стимулировать креативную экономику, улучшать социальное и экономическое положение ключевых культурных игроков региона, а также способствовать интеграции казахстанской идентичности в более широкий глобальный контекст через сотрудничество с международными художниками, кураторами, исследователями и институтами. В прошлом мы организовывали или поддерживали проекты с такими художниками, как Дэмиен Херст, Тацу Ниши, Société Realisté, Елена и Виктор Воробьевы и др.