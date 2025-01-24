​Галерея 101 Dump в Алматы не может возобновить работу из-за бездействия коммунальных служб

Галерея 101 Dump в Алматы уже неделю не может возобновить работу из-за бездействия коммунальных служб города. Рабочие не могут завершить ремонт трубы, для которого выкопали яму, блокирующую вход в галерею. Время простоя обернулось убытком почти в 500 тыс. тенге, что ощутимо ударит по ее финансовой устойчивости, рассказала корреспонденту «Власти» соосновательница 101 Dump Евгения Сабитова.

18 января, в день открытия совместной выставки коллектива уйгурских художниц Sultan Kizlar и художницы Интизор Отаниёзовой «За занавесом», перед входом в галерею рабочие раскопали яму, чтобы восстановить оборвавшийся кабель.

19 января основатели галереи и волонтеры убрали землю и асфальт, оставленные рабочими. Однако во второй половине дня к ним обратились работники «Алматы Су», сказав, что им снова нужно выкопать яму перед галереей и устранить течь трубы.

«Они сказали нам покинуть галерею, вырыли большую яму и так всё оставили. Течь они устранили, но ждут какие-то запчасти», — рассказала Сабитова.

Ранее на своей странице в Facebook Сабитова писала, что мастер участка не дает ей никакой информации о том, когда ремонт завершится. В ответ на вопросы об этом она получает лишь грубые комментарии. Без ответа остаются и обращения, которые основатели галереи подали властям города через платформу e-otinish.

Из-за недельного простоя галерея недополучит около 500 тыс. тенге, четверть своей обычной прибыли.

«Мы частный бизнес, платим аренду и зарплаты, живём на заработанное сами. Январь и так тяжелый месяц, как переживём его в этот раз, мы не знаем», — писала ранее соосновательница 101 Dump.

В пресс-службе «Алматы Су» корреспонденту «Власти» сообщили, что компания не ведет работы на данном участке. В «Алатау Жарық Компаниясы» также заявили, что они не задействованы в устранении аварии рядом с галереей.