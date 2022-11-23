Парламент Казахстана принял новый трехлетний бюджет

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената, внесенными в проект закона «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы», а также в законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы». Таким образом, документы считаются принятыми и направлены на подпись главе государства.

«В законопроект “О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы” сенат внес 57 поправок на общую сумму 71,8 млрд тенге, в том числе: в 2023 году – 30 млрд тенге, в 2024 году – 29 млрд тенге, в 2025 году – 12,8 млрд тенге. Данные расходы направлены на развитие автомобильных дорог, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, а также поддержку регионов. Поправки, внесенные сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики и решение задач, поставленных главой государства», - сказал депутат Анатолий Бойчин.

Что касается законопроекта «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы», то в него сенаторы внесли две поправки, связанные с изменениями объемов трансфертов общего характера, и одну поправку – по изменению методики расчета финансирования капитального (среднего) ремонта дорог областного и районного значения, а также выделению дополнительных средств на средний ремонт дорог Костанайской области в рамках программы «Ауыл ел бесігі».