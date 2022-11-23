Следующая встреча по Сирии в Астане пройдет в первой половине 2023 года

В среду в столице завершилась 19-я встреча по Сирии. Страны-гаранты – Иран, Россия и Турция – в очередной раз подтвердили, что конфликт не имеет военного решения и призвали к скорейшему проведению девятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета. А также сообщили, что следующую встречу в Астане намерены провести в первой половине 2023 года.

«(Страны-гаранты – В.) договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации», - озвучил текст заявления заместитель министра иностранных дел Адиль Турсунов.

Кроме того, страны-гаранты подтвердили неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН. Они выразили решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Стороны рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности государства. Также они осудили «продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, в том числе на гражданские объекты, сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также признали их дестабилизирующими и усиливающими напряженность в регионе».

«Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в Сирии», - отметил Турсунов.

Вместе с тем страны-гаранты призвали к скорейшему проведению девятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета при конструктивном подходе сирийских сторон. В этой связи подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе комитета «путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы комитета». Также они подчеркнули необходимость того, чтобы Конституционный комитет осуществлял свою деятельность без каких-либо бюрократических и логистических препятствий.

Также страны-гаранты вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.