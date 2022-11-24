Поправки по усилению безопасности на всех видах транспорта сенат вернул в мажилис

Казахстан усилит требования к перевозчикам на всех видах транспорта по безопасности при перевозке пассажиров. Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования» в четверг сенат рассмотрел в двух чтениях, но вернул со своими уточнениями в мажилис.

«В ходе рассмотрения законопроекта депутатами сената внесены поправки в статью 2 в части переноса сроков введения в действие норм по передаче в компетенцию местных исполнительных органов функций по установке и обеспечению функционирования автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах общего пользования областного и районного значения, улицах населенных пунктов, по введению инфраструктурного сбора за пользование объектами инфраструктуры, оборудованием и техническими средствами аэропорта, по временной балансирующей плате в сфере железнодорожного транспорта», - сказал депутат Сагындык Лукпанов.

Отметим, что законопроектом в сфере гражданской авиации предлагается введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно: внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно». Проектом закона также предусмотрена персональная ответственность первого руководителя за выполнение возложенных задач на уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации и ответственность авиационных инспекторов за невыполнение своих служебных обязанностей.

«Вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане будут включены в такой список только за правонарушения на борту самолета в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности», - добавил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Вместе с тем уполномоченный орган будет утверждать порядок противообледенительной защиты, управления опасностями, создаваемыми птицами и дикими животными при полете и использования беспилотных авиационных систем.

В сфере автомобильных дорог разработчики предусмотрели внедрение автоматизированной системы электронной очереди на государственной границе, нормы по наделению национального оператора полномочиями по организации строительства пунктов пропуска на госгранице, передачи объектов дорожной службы в доверительное управление национальному оператору. Также предлагается норма по солидарной ответственности авторского и технического надзора в период гарантийного срока по строительству дорог.

В целом законопроектом усилят требования безопасности к пассажирским перевозкам по всем видам транспорта. Поправки, среди прочего, предполагают наложение на авиаперевозчиков штрафов за каждый час задержки самолета по их вине. Кроме того, авиакомпании обязуют предоставлять пассажирам гостиницу и питание, если перелет будет задерживаться на 8 часов, а не на 10, как прежде.