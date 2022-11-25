У Казахстана и США общие интересы в сохранении суверенитета и независимости республики, заявил американский посол

Учитывая геополитическое расположение, Казахстану приходится балансировать в своей политике и своих решениях. При этом и у Казахстана, и у США есть общие интересы в сохранении суверенитета и независимости республики, отметил посол США в Казахстане Дэниэл Розенблюм.

«Я и также госдепартамент США понимаем, что Казахстан находится в уникальной и сложной ситуации. Страна не выбирает свою локацию, и Казахстану приходится балансировать в своей политике, в своих решениях. Все наши работы, переговоры, конечно же, идут с тем, что мы понимаем, в какой ситуации находится Казахстан. Но также мы знаем и о наших общих целях. Мы оба делим интерес к стабильности региона, и также в мирных решениях. Ничего хорошего не выйдет от нестабильной ситуации и хаоса», - сказал Роземблюм в пятницу в ходе встречи с журналистами.

В то же время, подчеркнул он, у Казахстана и США общий интерес в сохранении суверенитета и независимости Казахстана. Поэтому, считают в Госдепе, президент Касым-Жомарт Токаев дал ясно понять, что страна привержена соблюдению принципов Устава ООН.

«Конечно, на данный момент некоторые страны этот устав не берут во внимание, но мы думаем, что США и Казахстан вместе будут поддерживать принципы данного устава», - считает посол.

Отвечая на вопрос, возможен ли украинский сценарий в Казахстане, он отметил, что один из принципов, которым обучают в дипломатии, - никогда не спекулировать гипотетическими вариантами развития событий. Но вместе с тем Россия перестала быть надежным партнером для всего мира.

«Все, кто читают новости и смотрят из Кремля, из Москвы, из Украины, – все могут быть встревожены о следующих действиях России. Ключевые моменты, на которые все смотрят в своих партнерах, это, конечно же, стабильность и предсказуемость, можно ли положиться на партнеров. И, конечно же, Россия стала под сомнением в данной сфере. Именно как быть стабильным партнером не только для Казахстана, для Центральной Азии, но и для всего мира», - резюмировал Розенблюм.