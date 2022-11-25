США рассматривают вопрос упрощения процедуры получения виз казахстанцами

В генконсульстве США рассматривают вопрос упрощения процедуры получения виз для граждан Казахстана. В частности, речь идет о сокращении сроков ожидания и возможности не приходить на собеседование, сообщил в пятницу в ходе встречи с журналистами посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм.

«Некоторые шаги, которые мы сейчас делаем, – сократить для казахстанцев время ожидания получения визы. Второй вопрос – это разрешение не приходить на собеседование. Чтобы люди просто могли подать документы на немиграционные визы, так как мы видим большое положительное влияние, когда казахстанцы и американцы ездят друг к другу», - заявил Розенблюм.

При этом, отметил он, США нужно быть очень осторожными в политике выдачи виз, чтобы «обезопасить себя и не допустить злонамеренных проблем».

«Были частые случаи, когда люди уезжали по туристической визе и оставались там работать. Также была проблема, когда люди остаются дольше срока своей визы. Поэтому во время собеседования на визу наши консулы часто задают очень сложные вопросы, чтобы удостовериться, что люди будут идти по закону», - объяснил посол.

Он также добавил, что сейчас нет предложений об увеличении срока визы. Возможно, «это разговор на будущее». Однако в посольстве продолжают диалог с правительством Казахстана о том, как улучшить выдачу виз на долгий срок с несколькими въездами.