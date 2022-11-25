США рассматривают вопрос упрощения процедуры получения виз казахстанцами

Речь идет о возможности не приходить на собеседование
Тамара Вааль, Астана, Власть
В генконсульстве США рассматривают вопрос упрощения процедуры получения виз для граждан Казахстана. В частности, речь идет о сокращении сроков ожидания и возможности не приходить на собеседование, сообщил в пятницу в ходе встречи с журналистами посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм.
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