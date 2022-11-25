Задержанный в связи с январскими событиями Калас Нурпеисов попытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО

Находящийся в алматинском СИЗО Калас Нурпеисов, которого подозревают в организации массовых беспорядков в аэропорту Алматы, порезал себе вены, сообщив о том, что подвергался пыткам со стороны следователя. Об этом Власти по телефону сообщила его адвокат Жалгас Сапарханова.

«Сегодня я получила информацию о том, что вчера он порезал вены. Он написал жалобу на следователя межведомственной следственно-оперативной группы (МСОГ) Талгата Каракучукова», – сообщила Сапарханова, добавив, что Нурпеисов заявил, что подвергся пыткам. По ее словам, в пятницу с ней связался следователь и сообщил, что ее подзащитный находится не в СИЗО, а в городской прокуратуре, однако саму защитницу не допустили к задержанному.

«Зашла супруга Каласа, она получила несколько жалоб и заявлений в отношении сотрудников МСОГ», – также уточнила адвокат.

Записку, переданную Нурпеисовым, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Думан Мухаметкарим.

«В моей смерти прошу винить сотрудников МСОГ, в особенности Каракучукова Талгата. (...) из меня хотят сделать террориста и организатора. Я устал доказывать свою невиновность и непричастность. Мне без причин шьют дело 269 ч. 3 и 272 ч.1», – указано в ней.

Сейчас, по словам Сапархановой, Нурпеисову вменяют организацию массовых беспорядков, нападение на здание аэропорта (статьи 269 и 272 уголовного кодекса), а также статью 191 УК – грабеж и статью 200 УК – угон автомобиля.

Адвокат отмечает, что сейчас состояние задержанного вызывает опасения.

«До этого вечером, когда звонил мне следователь, я поговорила с Каласом по телефону, чтобы убедиться, правда ли он находится в городской прокуратуре, и он мне тогда заявил, что у него кружится голова, – сообщила Сапарханова. – Сегодня вечером еще созвонилась с врачом СИ-18, они тоже подтвердили, что он вчера потерял много крови. Получается, он порезал вены на обеих руках, и на одной у него глубокая рана».

43-летний Калас Нурпеисов – гражданский активист, бывший учитель истории. Он был уволен с работы после участия в протестах в 2019 году. 3 января он был задержан в Алматы после участия в поминальном асе по Арону Атабеку, однако 5 января вместе с другими задержанными был выпущен из спецприемника. Как сообщила «Радио Азаттык» его супруга Жанар Канапиянова, в тот день мужчина направился на площадь вместе с другими активистами и по пути примкнул к толпе, двигавшейся в сторону аэропорта. Как сообщало издание, в аэропорту люди провели около часа, и позднее разошлись. 18 января Нурпеисов был задержан возле дома и помещен под стражу. В марте суд отказался выпустить его под залог.