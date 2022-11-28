Увеличить пропускную способность погранпереходов между Казахстаном и Россией призвал Токаев

Казахстану и России необходимо уделить внимание вопросам улучшения приграничной инфраструктуры и расширению пропускной способности пограничных переходов, заявил в понедельник в ходе XVIII форума межрегионального сотрудничества двух стран президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе инициативы “Один пояс – один путь”, маршрута “Север – Юг” и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС», - высказал мнение Токаев.

Кроме того, по его мнению, необходимо усилить деятельность подкомиссий по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества, последнее заседание которой проходило до пандемии коронавируса в 2019 года. А за это время, как подчеркнул Токаев, «накопились некоторые вопросы, которые требуют обсуждения».

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин также констатировал, что успешному развитию транспортного коридора препятствуют ряд барьеров инфраструктурного и нефизического характера. В частности, сегодня эксперты насчитывают их более 40, в результате чего почти 50% транзитного времени тратится на пересечение границ, а административные процедуры удваивают длительность автомобильных и железнодорожных перевозок.

«Для устранения узких мест в первую очередь важно наладить мягкую инфраструктуру. В частности, это цифровизация процессов контроля грузопотока на границах, гармонизация таможенных процессов, скоординированная тарифная политика. Ожидаемые результаты такой работы будут сопоставимы с отдачей развития физической инфраструктуры. Для этого предлагается принять совместную дорожную карту для снятия инфраструктурных ограничений, административных барьеров и создания благоприятных условий для перевозчиков и привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры», - предложил он.

В целом Токаев констатировал, что экономическая кооперация между Казахстаном и Россией усиливается, растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

«В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения – практически 24,5 млрд долларов. Итоги первых 9 месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тыс. долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований», - сказал Токаев.

В то же время, отметил он, поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза из Алматы, а из Астаны – в 5 раз. Кроме того, значительно активизировалась приграничная торговля: поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48%, из Павлодарской области – на 36%. Растет и российский экспорт в Казахстан.

«В нашей стране успешно работают более 17 тыс. компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий. Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное экономическое взаимодействие», - подчеркнул глава государства.

Казахстан также заинтересован в развитии стабильных торговых инвестиционных отношений. Приоритетом здесь является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях.