Их открытие планируется в 2024 году
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В Казахстане откроют школы с обучением французскому языку
Фото пресс-службы президента Казахстана

В Казахстане в 2024 году откроют школы, где будут обучать французскому языку. Об этом стало известно по итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он отметил, что это прекрасная возможность для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень. В свою очередь Макрон назвал Казахстан стратегическим партнером Франции, отметив, что между странами активно развиваются торгово-экономические, реализуются совместные проекты в энергетике, а Европейский Союз активно инвестирует в различные казахстанские проекты.

Эмманюэль Макрон также сообщил об открытии в 2024 году новых школ в Казахстане с обучением французскому языку.

В целом лидеры стран обменялись мнениями по укреплению связей в сферах образования и культуры, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан.

По информации пресс-службы президента Казахстана, за девять месяцев этого года двусторонний торговый оборот достиг $2,5 млрд. Страны совместно реализуют эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей и легкой промышленности, строительства, аэрокосмической сферы, машиностроения, здравоохранениия и пищевой промышленности. В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий.

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