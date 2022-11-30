Total Energies построит на юго-востоке Казахстана ветряную электростанцию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Париже провел серию встреч с руководителями крупных французских компаний. Как сообщается на сайте Акорды, это компании, представляющие атомную промышленность, энергетику, производство технических газов, транспорт и другие сферы.

В частности, в ходе встречи с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люком Ремоном Токаев обсудил вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике. Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики. Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Президент Air Liquide Франсуа Жаков рассказал о ближайших планах компании в Казахстане. Air Liquide специализируется на производстве технического газа. Компания уже реализовала несколько проектов в Казахстане с общим объемом инвестиций 120 млн евро.

С председателем совета директоров Orano S.A. Клодом Имовеном были обсуждены вопросы развития атомной промышленности. Токаев отметил, что на переговорах с Эмманюэлем Макроном были обсуждены вопросы уранового сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Председатель совета директоров, главный исполнительный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж рассказал об инвестиционных проектах компании. В частности, компания в ближайшее время намерена инвестировать 50 млн евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в Астане, Алматы, а также в Жамбылской и Туркестанской областях. Анри Пупар-Лафарж отметил, что компания при реализации этих проектов подготовит более 1 000 местных специалистов.

Также Токаев встретился с председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне. Патрик Пуянне отметил, что компания уже инвестировала в Казахстан 12 млрд долларов, и выразил уверенность в том, что и в будущем Total Energies останется одним из крупнейших инвесторов. В частности, компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026 – 2027 гг. на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

Президент Казахстана на встрече с руководителями компаний Франции отметил, что сегодня международное сообщество сталкивается со сложными геополитическими и экономическими проблемами, при этом новые вызовы открывают новые возможности для наведения мостов и развития партнерских отношений.

«Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов», – заявил Токаев.

Глава государства отметил, что Франция является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана. За девять месяцев 2022 года товарооборот между странами вырос на 12 %.

«Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание Торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду», – сказал Токаев.

Он призвал французских производителей продуктов питания изучить инвестиционные возможности Казахстана, а от компаний в сфере добычи полезных ископаемых ждет «лучшие практики, ноу-хау и новые технологии».