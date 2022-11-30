Трех членов Высшей аудиторской палаты назначил мажилис

«В соответствии со статьей 57 Конституции РК каждая палата парламента назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты РК на пять лет. В этой связи на основании статьи 58 Конституции выдвигаю кандидатуру Михаила Бортника на должность члена Высшей аудиторской палаты РК», - сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Также на должность членов высшей аудиторской палаты он выдвинул Рустема Нурпеисова и Юлию Энгель.

Ранее все они занимали должности членов Счетного комитета по контролю за расходованием бюджета. Напомним, что в субботу, 26 ноября, президент подписал указ о его преобразовании в Высшую аудиторскую палату.