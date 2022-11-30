Срок их полномочий составит пять лет
Трех членов Высшей аудиторской палаты назначил мажилис
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис назначил трех членов Ввысшей аудиторской палаты.

«В соответствии со статьей 57 Конституции РК каждая палата парламента назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты РК на пять лет. В этой связи на основании статьи 58 Конституции выдвигаю кандидатуру Михаила Бортника на должность члена Высшей аудиторской палаты РК», - сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Также на должность членов высшей аудиторской палаты он выдвинул Рустема Нурпеисова и Юлию Энгель.

Ранее все они занимали должности членов Счетного комитета по контролю за расходованием бюджета. Напомним, что в субботу, 26 ноября, президент подписал указ о его преобразовании в Высшую аудиторскую палату.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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