Мажилис закрепил уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие усиление ответственности за экологические нарушения.

«Нормы законопроекта “О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические нарушения” направлены на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников, закрепление равнозначного правового режима в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли», - сказал депутат Галымжан Елеуов.

Он отметил, что депутаты внесли в документ поправки по ужесточению ответственности за проявления вандализма, порчу общественного и частного имущества. В связи с этим в статье 294 Уголовного кодекса диспозиция приведена в соответствие с законом «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия»; из диспозиции исключены составы преступлений за умышленную порчу имущества на транспорте или в иных общественных местах, поскольку квалифицирующий признак в виде «иных действий, оскорбляющих общественную нравственность» уже логически предусматривает уголовную ответственность за повреждение или уничтожение общественных объектов. Кроме того, депутаты установили нижнее пороговое значение санкции, что, по их мнению, позволит судьям применить более строгое наказание к лицам, допускающим нарушения общественной нравственности и порядка.

Нормы проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения» направлены на увеличение штрафных санкций за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов, повреждение сенокосов и пастбищных угодий; незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда, уничтожение или повреждение лесной фауны; повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда; нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий и несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий.

«В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на: приведение действующего законодательства в соответствие с законопроектом “О растительном мире”, увеличение штрафных санкций за порчу земли, нарушение правил охраны водных ресурсов, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, расширение круга лиц, привлекаемых к ответственности, а именно: некоммерческие организации за нарушения по статьям 339, 367, 368, 373, 374, 378, 380-1, 382, 387, 388 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - уточнил депутат.

Вместе с тем в части ужесточения ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Это, считает Елеуов, позволит оперативно принимать меры к лицам, совершившим подобные деяния.

Более подробно об этом законопроекте Власть писала ранее

Уголовную и административную ответственность за незаконную вырубку деревьев ужесточат в Казахстане