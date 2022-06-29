Уголовную и административную ответственность за незаконную вырубку деревьев ужесточат в Казахстане

В Казахстане вновь ужесточат уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев. Также в законодательстве появится термин «экологический ущерб», чтобы правоохранительные органы могли квалифицировать такие преступления по нужным статьям, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

В частности, в проектах законов «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения», которые депутаты одобрили в первом чтении, для сохранения лесов разработчики предложили усилить часть 2 статьи 368 КоАП (нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов) и увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории.

«В связи с актуальной проблемой засорения национальных парков твердо-бытовыми отходами увеличен размер штрафов за уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда», - сказал Брекешев.

Он также обратил внимание на резкий рост случаев нарушения порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий. Если в 2017 году совершено 41 правонарушение, то в 2020 году – более 900 человек привлечены к ответственности. В этой связи законопроектом предусмотрено увеличение размера штрафа с 2 до 5 МРП по статье 380 КоАП. Также кодекс дополнен новой статьей 380-1 «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий».

Что касается Уголовного кодекса, то, учитывая «неизменную динамику незаконных порубок леса», проектом закона предлагается снизить показатель значительного ущерба со 100 до 50 МРП; крупного ущерба – с 1 000 до 500 МРП. При этом показатель особо крупного ущерба остался без изменений – 2 000 МРП. Вместе с тем в статьях 324, 325 , 326, 328, 329, 330 и 333 термин «экологический ущерб» заменен на «ущерб».

«Термин “экологический ущерб” не имеет юридического определения в уголовном праве. Формулировки, касающиеся определения общественно-опасных последствий, в Уголовном кодексе закреплены как “крупный ущерб и крупный размер” и “особо крупный ущерб и особо крупный размер” - статья 3 УК РК», - объяснил министр.

Для ужесточения ответственности за причинение экологического ущерба разработчики ужесточили статью 332 «Порча земли».

«Здесь предусмотрен более строгий вид наказания за причинение ущерба на особо охраняемой природной территории. Это связано с имеющимися фактами засорения земли ООПТ промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, отравлением, загрязнением или иной порчей земли долгосрочными пользователями. Предлагаемые поправки связаны с тем, что земли ООПТ находятся под особой охраной государства, нарушение плодородного слоя земель представляет особую общественную опасность и влечет подрыв экологической безопасности», - отметил Брекешев.

В статье 334 «Самовольное пользование недрами» для обеспечения неотвратимости наказания и повышения качества профилактики незаконной добычи недр часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, и ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена – с 3 до 4 лет лишения свободы. Внесены изменения и в диспозицию части 1: снижен порог причиняемого размера ущерба. В частности, в части 3 Минэкологии предлагает предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.

Что касается незаконной порубки деревьев, то в настоящее время виновным назначаются общественные работы или небольшие штрафы.

«Наказания, назначаемые за совершенное деяние, несоразмерны с причиняемым ущербом. В этой связи в статью 340 “Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников” внесены изменения в части перевода данного нарушения из разряда проступка в категорию преступлений. В статье 342 “Нарушение режима особо охраняемых природных территорий” усилена часть 1 и дополнена частями 3 и 4, с разделением на квалифицирующие признаки, а также предусмотрена ответственность за деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба», - перечислил глава ведомства.

Кроме того, в статье 334 Уголовного кодекса часть первая переводится из категории проступков в преступления средней тяжести, при этом в части первой из крупного ущерба – переводится в значительный, а в части второй из особо крупного ущерба – в крупный ущерб. В связи с чем части 1 и 2 будут расследоваться в форме дознания.