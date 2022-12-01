Теплоснабжение оставшихся домов в Экибастузе до сих пор не восстановлено

Теплоснабжение 17 многоквартирных домов в Экибастузе власти обещали восстановить к вечеру среды, однако этого не произошло. Более того, накануне произошло аварийное отключение электроэнергии в городе из-за перегрузки сети.

«По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе 6 котлов номер 8, 9, 12, 14, 15; в резерве 4 котла (5, 7, 11, 13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микорайонов 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек», - цитирует сообщение областного акимата агентство «Казинформ».

Более того, накануне в 23:51 из-за перегруза электросети аварийно отключили электроснабжение восьми многоэтажных жилых домов в одном из микрорайонов. Акимом города было принято решение временно разместить жителей в пунктах обогрева. Но, как заверили в пресс-службе акимата Павлодарской области, что в 00:44 электроснабжение было восстановлено, «отселение не производилось», а аварийное отключение электроэнергии на подачу теплоснабжения не повлияло.

Напомним, что накануне и заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, и и.о акима Павлодарской области Абылкаир Скаков обещали, что все дома в Экибастузе до вечера будут подключены к теплоснабжению.