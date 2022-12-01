McDonald's закрыл свои точки в Казахстане из-за отказа от российской продукции – Reuters

Три источника сообщили агентству Reuters , что McDonald's временно закрыл в Казахстане свои точки из-за разрыва связей с российскими компаниями и исчерпания запасов.

Казахстанская компания-лицензиат Food Solutions, принадлежащая казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, закупила некоторые товары за границей, в том числе говядину и курицу от российского «Мираторга». Food Solutions также начала искать поставщиков в других странах и в какой-то момент перестала покупать российскую продукцию, сообщил источник, близкий к компании. Другой источник агентства сообщил, что в последние месяцы закончились упаковочные материалы, также импортированные из России, поэтому пришлось сократить меню. По информации еще одного источника, в настоящее время Food Solutions ожидает поставок от других поставщиков и планирует открыть свои рестораны в декабре.

Российские же поставщики, Marr Russia и «Мираторг» заявили, что не работают напрямую казахстанским McDonald's, а Cargill Russia, упомянутая Food Solutions среди своих поставщиков, заявила, что продала бизнес, связанный с McDonald's, российскому производителю мяса «Черкизово».

Напомним, McDonald’s приостановил свою работу в Казахстане с 18 ноября. В компании заявили, что это связано с ограничениями местных поставок. 29 ноября заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин высказал мнение, что закрытие в Казахстане сети ресторанов быстрого питания не связано с арестом владельца франшизы Кайратом Боранбаевым, а возникли проблемы с поставками продукции, и ведомство оказывает необходимую помощь компании в решении вопроса.