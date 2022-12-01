Почти на 500 млн тенге оштрафовали мобильных операторов с начала года за некачественные услуги

По результатам проверок с начала года на мобильных операторов за предоставление некачественных услуг наложено 480 млн тенге штрафов, сообщил журналистам в четверг в кулуарах сената министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«С начала года, до введения новых размеров штрафов, где-то до сентября было проведено около 700 проверок и выписано 180 млн тенге штрафов», - сказал Мусин.

Он напомнил, что в сентябре вступил в силу закон, ужесточающий ответственности за предоставление некачественных услуг. То есть размер штрафов для мобильных операторов вырос в 10 раз.

«Если раньше штраф за вторичное (нарушение – В.) был 150 МРП, то сейчас – 1 500 МРП. Соответственно, с сентября по сегодняшний день было проведено около 300 проверок, на основе который выписано около 300 млн тенге штрафов», - проинформировал министр.

Мусин также добавил, что его ведомство будет усиливать меры контроля в этом направлении и предлагать еще ряд законодательных инициатив.