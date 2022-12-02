Население Казахстана превысило 19,7 млн. человек

Численность населения Казахстана к 1 ноября достигла 19 715 тыс. человек, увеличившись с начала года на 212 тыс. или 1,09%, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего за десять месяцев 2022 года население выросло в столице – здесь рост достиг 3,83%, в Алматы – 2,40%, в Мангистауской области – 2,32%, в Шымкенте – 2,08% и Алматинской области - 1,44%.

Население Астаны к 1 ноября достигло 1 345,3 тыс. человек, Алматы – 2 151,8 тыс., Шымкента – 1 186,5 тыс.

В январе-октябре рост населения отмечался в 13 из 20 регионов Казахстана.

В числе регионов с убывающим населением остаются Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,82%, Костанайская область – на 0,41%, Восточно-Казахстанская область – на 0,32%, Абайская область – на 0,28%, Павлодарская область – на 0,22% и Карагандинская область – на 0,06%. В Жетысуской области по итогам десяти месяцев численность населения не изменилась.

При этом в одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за январь-октябрь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в эти месяцы выросло на 1,48% до 12 169 тыс. человек, сельское население – всего на 0,45% - до 7 546 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,7%, доля сельского населения - 38,3%.