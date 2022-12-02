Жители Шахтинска жалуются на низкую температуру в домах

Люди считают, что в неполную силу работает городская ТЭЦ. Однако, по данным местных властей, станция функционирует в штатном режиме и выдерживает температуру, согласно прогнозу погоды.

На ремонт оборудования в городе в 2022 году было выделено около 1,5 млрд тенге. В Шахтинске 288 жилых домов и 56 социально-культурных объектов. В городе создана жилищная комиссия, которая выезжает по жалобам жителей. По ее данным, специалисты обошли 15 домов, параметры температуры и давления в норме. Они предполагают, что причиной понижения температуры в квартирах могут быть проблемы во внутридомовых системах.

«Мы спим в одежде. Естественно, в пижамы утепляемся и спим. Чат отопления Шахтинска я создала несколько дней назад, фотографии скидывают, все люди одетые. Были с комиссией в подвале, параметры, как они объясняют, что это в норме всё. Но почему-то холодно в квартирах. Я считаю, что всё-таки это в давлении у нас проблема», − говорит жительница Шахтинска Алиса Сычева-Левченко.

Директор ТОО «ШахтинскТеплоЭнерго» Мурат Аминов говорит, что на станции «ШахтинскТеплоЭнерго», бывшей Шахтинской ТЭЦ, имеется три энергетических котла. Два сейчас в работе, третий, резервный, находится на ремонте, который близится к концу. «Из-за того, что частично было позднее финансирование, поэтому работы затянулись с этим последним котлом. Котлы свой ресурс не отработали, они каждый год ремонтируются. Котлам в среднем сейчас 55 лет».