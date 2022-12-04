Служба госбезопасности Латвии начала расследование в отношении телеканала «Дождь»

«2 декабря этого года Служба государственной безопасности (СГБ) начала расследование в связи с заявлениями, сделанными в программе новостей зарегистрированного в Латвии телеканала “ТВ Дождь”, которые вызывают подозрения в помощи, оказываемой этим телеканалом солдатам российских оккупационных войск», - говорится в заявлении СГБ на сайте.

Как поясняет DW, это связано со словами ведущего новостной программы «Здесь и сейчас» Алексея Коростелева о нарушении прав мобилизованных на войну с Украиной россиян и о помощи российским военнослужащим «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

В СГБ подчеркнули, что «на фоне преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками против Украины и ее населения, любая форма поддержки агрессора России является недопустимой». При этом здесь считают, что «перенос деятельности так называемых независимых российских СМИ в Латвию сопряжен с различными рисками».

Как напоминает "Медиазона", Алексей Коростелев во время вечерней программы 1 декабря напомнил зрителям, что они могут отправлять на электронную почту и в Телеграм-бот информацию о нарушениях при проведении мобилизации и военных преступлениях, отметив, что таким образом «многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Однако эту фразу расценили как то, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ. Через несколько часов после эфира главный редактор Тихон Дзядко заявил, что «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии, на фронте или за его пределами». В этой связи руководством телеканала было принято решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым. Журналист же считает, что его слова были вырваны из контекста. После его увольнения двое журналистов «Дождя» - Владимир Роменский и Маргарита Лютова - сообщили о прекращении сотрудничества с телеканалом.

В начале марта независимый российский телеканал «Дождь» временно прекратил свою деятельность. Генеральный директор канала Наталья Синдеева объяснила это решение законом о распространении фейковых новостей, по которому за распространение недостоверной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию. Позже, в июне, телеканал получил разрешение от нацсовета электронных СМИ Латвии на вещание из Риги.