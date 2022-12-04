В Минторговли заявили, что комиссии по расследованию посреднических схем реализации продуктов не выполняют свою функцию

Накануне заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. На совещании было отмечено, что региональные комиссии по расследованию посреднических схем реализации продуктов не выполняют свою функцию, работают медленно и бессистемно, что в конечном итоге не меняет ситуации с ценами на продукты питания.

«Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно, в ноябре в общем проведено всего 25 заседаний. При этом в Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания», - заявил исполняющий обязанности председателя комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Он добавил, что, соответственно, и результатов их работы тоже нет. Так, за эту неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен – на 0,7% совокупно по шести продуктам категории социально значимых товаров (рис, творог, соль, мясо кур, кефир 2,5% жирности, яйца 1 категории), в Астане – на 0,5% (мука 1 сорта, хлеб из муки 1 сорта, морковь, лук, сахар).

«Комитет торговли выявил факты превышения торговой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской птицефабрике, и реализующими их с превышением торговой надбавки. Подобные случаи установлены и в других регионах», - продолжил Абилдабеков.

Серик Жумангарин в свою очередь напомнил, что поручал регионам проводить не менее трех раз в неделю заседания региональных комиссий для расследования посреднических схем и цепочек ценообразования. Однако в теперь комитет торговли «в ручном режиме сопровождает их деятельность».

«Все нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оптовые и розничные цены. Региональные комиссии не выполняют свою основную функцию, а именно здесь нужна оперативность и своевременность», - сказал он.

Жумангарин считает, что необходимо возобновить ярмарки выходного дня, создавать людям условия для приобретения необходимых товаров без лишних наценок и посредников. А министерству сельского хозяйства необходимо продолжить работу по переформатированию работы стабфондов.